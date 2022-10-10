أيمن يونس: التلت الهجومى للزمالك محتاج تطوير وسرعة وكثافة

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القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن التلت الهجومى لدى الزمالك يحتاج لتطوير وسرعة وكثافة فى الفترة المقبلة، بعد الفوز على فلامبو بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وقال أيمن يونس فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة "أون تايم سبورتس": "التلت الهجومى للزمالك محتاج تطوير ومحتاج سرعة أكتر وكثافة أكتر من كدة، رغم التكتلات الدفاعية اللى عاملها فلامبو، إلا أن عدد لاعبى الزمالك اللى بتدخل الـ18 قليلة جدا ودى ملحوظة على أداء الزمالك".

وتابع أيمن يونس: "لاعيبة الزمالك النهاردة كانت مزودها شوية وكل لاعب بيحتفظ بالكرة فى رجله أكثر من اللازم، وعلى رأسهم زيزو نجم الموسم الماضى ولكن اليوم كان مزودها شوية، والزمالك كان قادر يكسب اثنين وثلاثة لكن اللاعبين كانت بتحتفظ بالكرة وترفض التمرير السريع".

وحقق الزمالك فوزا مهما على فلامبو البوروندى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 42، بعدما استغل حسام عبد المجيد عرضية متقنة من أحمد مصطفى زيزو، ليضعها برأسه بشكل مميز فى شباك فلامبو البوروندى.