شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر: جهود الأهلي أمام الاتحاد المنستيري تكللت بهدف قاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل.

وقال عبد القادر، إن الأهلي بذل جهدًا كبيرًا وسيطر على مجريات اللعب، وكان هناك ضغط مستمر على المنافس في كافة أرجاء الملعب وفقًا لتعليمات الجهاز الفني، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل بإذن الله.

وأشار عبد القادر إلى أن جهود الفريق تكللت بهدف في الوقت القاتل، وما زال هناك شوط ثان بالقاهرة سوف يقاتل الجميع خلاله من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وشدد على أن ضربة البداية القوية مهمة، وجميع اللاعبين كان لديهم رغبة في ترك انطباع جيد ببداية الموسم.



واختتم عبد القادر تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها المستمر، مؤكدًا أن الفريق سيبذل كل ما يمكن من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.