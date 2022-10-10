شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعير إيريك تراورى من بيراميدز لمدة موسم رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى إنبى التعاقد مع إيريك تراوري قادما من بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

من جانبه كشف شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى لنادى إنبى، أن مسئولي الزمالك لم يقدموا عرضا رسميا لضم مصطفى شلبى، جناح الفريق البترولى، لافتا إلى أن التعاقد مع الإثيوبي شيميلس بيكلى يأتي ضمن احتياجاتهم، وليست له علاقة برحيل شلبى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد أبو الغيط، أن مصطفى شلبى ما زال لاعبا في الفريق البترولى حتى الآن، ومن الوارد بقاؤه إلى يناير، خصوصا أن أحمد كشرى، المدير الفني، متمسك بخدماته وطلب تعويضه بلاعب آخر حال موافقة الإدارة على رحيله.

وقال المتحدث الرسمي لنادى إنبى، إنهم يدعمون الفريق حسب احتياجات الجهاز الفني ولجنة الكرة، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث جديد خلال الـ48 ساعة القادمة، خصوصا أن على فوزى ظهير أيمن الفريق والأفضل في مصر يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الصيفى.

وأوضح أبو الغيط أنهم لم يطلبوا 25 مليونا من أجل التخلي عن خدمات مصطفى شلبى نجم الفريق، ولكن الحديث يدور في حدود الـ20 مليونا، مؤكدا أن النادى البترولى لا يغالى في أسعار اللاعبين كما تردد خلال الأيام الماضية.