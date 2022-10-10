شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 9 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 9 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها، فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والعودة من تونس إلى القاهرة بعد المباراة مباشرة.
أكد حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي فى بداية المشوار بدوري أبطال أفريقيا مهم للغاية من الناحية المعنوية، لأنه رسالة تطمئن الجمهور على الفريق.
وأضاف مهاجم الأهلى، «هذه مجرد البداية فقط، ونتمنى أن نواصل تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة لكى نتوج بإذن الله بكل البطولات التى نشارك بها الموسم الحالي، وأشكر زملائي اللاعبين والجهاز الفني على المستوى الجيد الذي ظهرنا به في مباراة اليوم».
قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، ونجحوا فى تطبيق تعليمات الجهاز الفنى بشكل كبير.
وأضاف كولر، أن بداية المشوار الأفريقي لم تكن سهلة، والأهلي واجه خصمًا قويًّا على ملعبه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن أداء الفريق يتحسن بشكل مستمر، ومع المزيد من العمل سوف يصل إلى مستويات أفضل ويحقق البطولات.
وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار المنستير بتونس استعداداً لاستقلال الطائرة فى طريق العودة إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، بعد الفوز على الاتحاد المنستيرى بهدف نظيف فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحقق فريق الأهلي فوزاً قاتلاً بهدف نظيف على إتحاد المنستيري التونسي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتقام مباراة العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل.
أكد سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أن الفريق حقق نتيجة مميزة للغاية أمام الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وكان صاحب الأفضلية فى المباراة.
وقال قمصان فى تصريحات بعد المباراة، «حققنا النتيجة المرجوة وفزنا باللقاء ولكن المهمة لم تنته بعد، نحترم الاتحاد المنستيرى لأنه فريق كبير، ولكن يظل الأهلي دائمًا هو أفضل نادٍ في أفريقيا».
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب الاتحاد المنستيري التونسي في مستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا. وأضاف أن المباراة جاءت بالعديد من المكاسب، خاصة على الصعيد الطبي بعد مشاركة أكرم توفيق فى أول مباراة رسمية ولمدة 90 دقيقة، بعد غيابه طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.
وأشار طبيب الأهلى إلى أن المباراة شهدت أداءً بدنيًّا وفنيًّا مميزًا لعدد من اللاعبين الذين غابوا عن الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري بالموسم الماضي، مثل عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي.
حقق فريق الأهلي فوزاً قاتلاً بهدف نظيف على إتحاد المنستيري التونسي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتقام مباراة العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل.
سجل محمد عبد المنعم هدف المباراة القاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز مُثير للمارد الأحمر حيث إستغل عبد المنعم ضربة حرة مباشرة وسجل الكرة برأسه قاتلة في الشباك التونسية.