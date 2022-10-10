شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 9 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 9 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها، فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والعودة من تونس إلى القاهرة بعد المباراة مباشرة.

أكد حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي فى بداية المشوار بدوري أبطال أفريقيا مهم للغاية من الناحية المعنوية، لأنه رسالة تطمئن الجمهور على الفريق.

وأضاف مهاجم الأهلى، «هذه مجرد البداية فقط، ونتمنى أن نواصل تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة لكى نتوج بإذن الله بكل البطولات التى نشارك بها الموسم الحالي، وأشكر زملائي اللاعبين والجهاز الفني على المستوى الجيد الذي ظهرنا به في مباراة اليوم».

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