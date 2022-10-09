الامارات | الشارقة «سوبر اليد» للمرة الخامسة على التوالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج الشارقة بطلاً لكأس «السوبر الإماراتي» لكرة اليد للمرة الخامسة على التوالي، بفوزه أمس على شباب الأهلي بفارق خمسة أهداف وبنتيجة (32-27)، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الوصل في دبي.

وواصل الشارقة إحكامه على لقب «السوبر» بعد نسخة أولى فاز فيها الجزيرة عام 2016، قبل أن يهيمن «الملك» على ألقاب المسابقة أعوام 2017 و2018 و2019 و2021، خصوصاً أن البطولة لم تلعب في نسخة 2020 جراء «جائحة كورونا».

وضرب الشارقة موعداً في 29 أكتوبر الجاري، للمنافسة على لقب النسخة الخامسة من «السوبر الإماراتي البحريني»، الذي يجمعه مع بطل «السوبر البحريني».

وعقب انتهاء المباراة، توج الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ورئيس اتحاد كرة اليد نبيل عاشور، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والناديين، شباب الأهلي بالميداليات الفضية، والشارقة بالميداليات الذهبية وكأس النسخة السادسة.

وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى في ظل فرض التعادل طوال الدقائق العشر الأولى، قبل أن يبتعد الشارقة تدريجياً بالفارق وإنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة «18-12».

وحاول شباب الأهلي العودة مع انطلاق الشوط الثاني، إلا أنه سرعان ما تمكن الشارقة من تدارك الأمر، ونجح لاعبوه في العودة بالفارق وحسم نتيجة المباراة «32-27»، والفوز باللقب.

ويدين الشارقة في حصد اللقب والفوز بالنهائي إلى تألق كل من محترفه التونسي مصباح الصانع، والمصري محمود فايت المقيد ضمن فئة المواليد، بتسجيلهما 11 هدفاً وثمانية أهداف على التوالي.

• الشارقة يخوض «السوبر الإماراتي البحريني» يوم 29 الجاري.