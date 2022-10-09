رأسية حسام عبد المجيد تخطف فوزا هاما للزمالك على فلامبو البورندي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك فوزا هاما على فلامبو البورندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما باستاد برج العرب، في ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

كان مسئولو الزمالك قد نجحوا في إقناع بطل بوروندى بخوض مباراتى دور الـ32 بالقاهرة، حيث إن لقاء اليوم يعد مباراة فلامبو، لذا فإن هدف الفريق الأبيض اليوم يعد خارج الأرض، ليضع الزمالك قدما في دور المجموعات الإفريقي.

أحرز هدف المباراة حسام عبد المجيد فى الدقيقة 42 من ضربة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أحمد سيد زيزو .

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - أحمد مصطفى" زيزو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم : سيف الجزيري

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل، في القاهرة.

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