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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 9-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدًا الإثنين، عقب الفوز على فلامبو البوروندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد.

الزمالك راحة من التدريبات غدا

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدًا الإثنين، عقب الفوز على فلامبو البوروندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

قاد حسام عبد المجيد، مدافع فريق الزمالك، فريقه للفوز على فلامبو البوروندى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الأداء في مباراة فلامبو البوروندي اليوم في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لم يكن الأفضل.

حقق الزمالك فوزا غاليا على فلامبو البوروندى بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما باستاد برج العرب في ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك لقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس بعد الهزيمة من الترجي بنتيجة 28/24 فى النهائى، ليتوج الفريق التونسى باللقب الأفريقى.

أسفرت قرعة الدورى التى أقيمت منذ قليل، عن مواجهة الزمالك وبيراميدز فى الجولة الثالثة والجولة 21 من عمر مسابقة بطولة الدورى لموسم 2022 / 2023.

أسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز، التى تجرى الآن، عن مواجهة الزمالك مع سموحة فى أولى مباريات البطولة فى الأسبوع الأول من الدورى المصرى.