شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غريب يعتذر للجماهير: يشرفنى تواجدى بكيان كبير مثل الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر أحمد سيد غريب، لاعب الأهلى، المعار حديثا إلى نادى الاتحاد السكندري إلى محمد مصيلحي، رئيس النادى والجماهير، وذلك بعد دخوله في نوبة بكاء خلال ظهوره التليفزيونى بالأمس على قناة "أون تايم سبورتس 1"؛ بسبب رحيله عن القلعة الحمراء.

وكتب غريب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إيضاح واعتذار إلى السيد محمد مصيلحى رئيس الكيان الكبير نادي الاتحاد السكندري جماهير سيد البلد العاشقه وهناك إيضاح واعتذار لكل ما هو سكندري انا يشرفني تواجدي بنادي وكيان كبير مثل الاتحاد السكندرى".

وأضاف غريب: "وأنا حاليا لاعب في صفوفه، وأُكن كل تقدير واحترام لرئيسه السيد محمد مصيلحى وجماهيره التي كانت من الأسباب الرئيسية التي جعلتني انتقل إليه دون قيد أو شرط وأفضله عن أنديه أخرى واعتذر عن سوء الفهم أو إذا خانني التوفيق في التعبير".

وتابع: "وأيضا بكائي ليس من أجل انضمامي لكيان كبير مثل الاتحاد والذي يتمنى أي لاعب في مصر ارتداء التيشيرت الأخضر والبكاء كان لفراق الأصدقاء والمكان الذي تربيت فيه فقط واتعهد ببذل أقصى جهد وطاقه من أجل اسعاد جماهير زعيم الثغر وتقبل الاعتذار".

وتأثر أحمد سيد غريب، لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الاتحاد السكندري، وانهار بالبكاء خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس، بسبب الحديث عن رحيله عن الأهلي للإعارة.

وقال أحمد سيد غريب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "تأثرت وبكيت بعد رحيلي رغم أننى من طلب ذلك، ووالدتي تأثرت وبكيت خلال توقيعي مع الاتحاد السكندري، وسأقيم في شقة بالإسكندرية حتى تتمكن والدتي من السكن معي".

وأضاف: "لم أتحدث مع كولر؛ لأنه حينما تولى المهمة كنت في مهمة وطنية مع المنتخب الأولمبي، لكنى تحدثت مع سواريش قبل رحيله، وكان يتحدث معنا باستمرار، وتحدثت مع مسئولي الأهلي على الرحيل للإعارة حال عدم وجود فرصة للمشاركة".

وواصل لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتحاد السكندري: "أتدرب مع الفريق الأول للأهلي منذ كاس الرابطة في الموسم الماضي، وحصلت على هذه الفرصة في عهد موسيماني وهو أول من منحنا الفرصة، ولدينا إمكانيات أكبر من التي ظهرت".

وأتم تصريحاته: "لا يوجد لدي وكيل أعمال في مصر، لكن هناك تواصلا مع وكيل أعمال خارج مصر وهو نفس وكيل أعمال تريزيجيه والني سابقا، ولدي طموحات للاحتراف في الخارج، وحلمى وطموحاتي مع الاتحاد السكندري المنافسة على المربع الذهبي للدوري وتحقيق نتائج مميزة في البطولة العربية التي نقترب من المشاركة فيها".