شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر مطار الحبيب بورقيبة في طريق عودتها للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير منذ قليل، على متن طائرة خاصة في طريق عودتها إلى القاهرة بعد الفوز بهدف نظيف على الاتحاد المنستيري، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد مصطفى بن جنات، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيري في السادسة مساء السبت المقبل 15 أكتوبر.

وعبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن سعادته بفوز الفريق على الاتحاد المنستيري، مؤكدًا أن المواجهات العربية دائمًا ما تتسم بالقوة.

وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة: «أهنئ جماهير الأهلي على الفوز في مباراة اليوم، ولكن ما زال هناك شوط ثان في القاهرة، سنستعد له بكل تركيز من أجل حسم التأهل لدور المجموعات».

وأضاف سيد عبد الحفيظ: «الفوز على الاتحاد المنستيري في تونس يعبر عن شخصية الأهلي، رغم الأجواء الصعبة التي دائمًا ما تتسم بها المواجهات المصرية التونسية في البطولات الإفريقية».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق نجح في تسيد المباراة منذ البداية للنهاية سواء من جهة الاستحواذ أو خلق الفرص.

وعدد عبد الحفيظ مكاسب الأهلي من انتصاره على الاتحاد المنستيري قائلًا: «بالطبع خرجنا بالعديد من الأمور الإيجابية والتي يأتي أهمها عودة مجموعة كبيرة من اللاعبين بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة مثل أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمود متولي، بالإضافة إلى البداية الجيدة للثنائي الجديد برونو سافيو وشادي حسين».

وأشاد عبد الحفيظ بقدرات برونو سافيو أمام الاتحاد المنستيري، مؤكدًا أن الفريق ينتظر منه الأفضل خلال التحديات المقبلة.