شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي في دور الـ 16 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة سلة الأهلى في الصعود لدور الـ16 بمنافسات البطولة العبرية التي تقام بالكويت، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى، بعد تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالفوز في المباريات الثلاثة التي خاضها في الدور الأول.

وتغلب الأهلى على الميناء اليمنى والغرافة القطرى والرياضى اللبناني، متصدرا مجموعته.

موعد مباراة الاهلى وأهلى حلب السورى

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع أهلى حلب السورى في دور الـ16 من البطولة، على أن تقام المباراة بعد غد الثلاثاء فى تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت الكويت.

قائمة الأهلى

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.