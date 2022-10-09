شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: غياب بعض العناصر أثر على أداء الزمالك والفوز مهم لأنه خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك حقق الهدف المطلوب بالفوز على فلامبو البوروندى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وقال فاروق جعفر، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة "أون تايم سبورتس": "تشكيل الزمالك فى مباراة اليوم ليس التشكيل الأساسى أثرت على الأداء مثل إمام عاشور ومحمود حمدى الونش بالإضافة إلى دخول بعض اللاعبين الجدد على الفريق اللى لسه الانسجام بينهم وبين اللاعبين القدامى مكملش".

وأضاف: "الزمالك كان هدفه تحقيق المكسب وهناك فرق كبير بين فلامبو وبين الزمالك، من حيث قدرات اللاعبين بدنيا وفنيا لصالح الزمالك، ولكن الزمالك فقد القوام الأساسى للفريق، خاصة فى وسط الملعب الذى تأثر بغياب إمام عاشور وما يقوم به، ولكن روقا والوردى لم يقدموا هذا الدور".

وتابع فاروق جعفر: "فيريرا أراد تطبيق فكر معين ولكن الأدوات واللاعبين لم يساعدوه بسبب غياب التأقلم والانسجام بين اللاعبين".

وحقق الزمالك فوزا مهما على فلامبو البوروندى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .

جاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 42، بعدما استغل حسام عبد المجيد عرضية متقنة من أحمد مصطفى زيزو، ليضعها برأسه بشكل مميز فى شباك فلامبو البوروندى.