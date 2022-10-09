شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك قطع خطوة جيدة للتأهل لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الأداء في مباراة فلامبو البوروندي اليوم في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لم يكن الأفضل.

وشدد المشرف على الكرة، في تصريحات عقب المباراة، على أن ما حدث أمر طبيعي؛ لأن هناك صفقات جديدة دخلت على الفريق، بخلاف وجود غيابات بسبب الإصابات الكثيرة، التي يعاني منها الفريق.

وقال أمير مرتضى: "الأداء سيتحسن بمرور الوقت، وحققنا فوزا مهما، وقطعنا خطوة جيدة نحو التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.