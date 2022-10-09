زيزو يواصل المساهمة فى الأهداف للمباراة الـ16 على التوالى مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، المساهمة فى الأهداف مع القلعة البيضاء للمباراة الـ16 على التوالى بعدما صنع هدف فوز الزمالك على فلامبو البوروندى.

وحقق الزمالك فوزا مهما على فلامبو البوروندى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

رقم مميز

واستطاع أحمد مصطفى زيزو مواصلة الهداية بالمساهمة فى أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالى بعدما صنع هدف حسام عبد المجيد من ركنية متقنة.

وجاءت الـ16 مباراة كالتالى: 11 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر و3 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا.

ونجح أحمد مصطفى زيزو خلال الـ16 مباراة فى تسجيل 12 هدفا وصناعة 10 أهداف أخرى لزملائه، وتعد آخر مباراة لم يساهم فيه بأهداف كانت أمام الأهلى فى بطولة الدورى والتى انتهت بالتعادل 2/ 2 فى 16 يونيو الماضى.

جدير بالذكر أن مسئولى الزمالك نجحوا فى إقناع بطل بوروندى بخوض مباراتى دور الـ32 بالقاهرة، حيث إأن لقاء اليوم يعد مباراة فلامبو، لذا فإن هدف الفريق الأبيض اليوم يعد خارج الأرض، ليضع الزمالك قدما فى دور المجموعات الأفريقى .