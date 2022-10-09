شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان المواجهة الأولى.. تعرف على مباريات الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الاتحاد السكندرى مشواره في بطولة الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجديد، المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري، بمواجهة أسوان في الأسبوع الأول.

وأجريت اليوم، الأحد، قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022/2023، بأحد فنادق القاهرة، حيث تنطلق المسابقة 18 أكتوبر الجاري وتنتهي 30 يونيو من عام 2023.

وأجرت رابطة الأندية مراسم قرعة الدوري الجديد بأحد الفنادق الكبرى، بحضور ممثلي ومندوبي الـ 18 المشاركين فى المسابقة، المقرر انطلاقها فى النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هي: الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، إنبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .

وجاءت مواجهات الاتحاد السكندرى كالتالي:

أسوان × الاتحاد

الاتحاد × الداخلية

الاتحاد × طلائع الجيش

الأهلي × الاتحاد

الاتحاد × غ المحلة

فيوتشر × الاتحاد

الاتحاد × فاركو

سموحه × الاتحاد

الاتحاد × سيراميكا

بيراميدز × الاتحاد

الاتحاد × انبي

المصري × الاتحاد

الاتحاد × الزمالك

البنك الأهلي × الاتحاد

الاتحاد × حرس الحدود

المقاولون × الاتحاد

الاتحاد × الإسماعيلي