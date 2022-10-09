شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين جاريدو ونجوم الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، على عقد جلسة مطولة مع لاعبيه مساء الأحد قبل بداية مرانه الذى أقيم على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، فى إطار استعداداته لمواجهة الأهلي فى افتتاحية الدوري العام.

كما قام ”جاريدو” بعمل بعض التدريبات البدنية على لاعبى الدراويش، من أجل رفع معدل اللياقة بجانب التركيز على الجمل الفنية والتكتيكية المرغوب تحفيظها قبل إنطلاق الموسم الجديد خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المعروف أن الإسماعيلي سيخوض رابع مبارياته الودية خلال معسكر الإعداد غدًا الإثنين ضد البنك الأهلي، من أجل اطمئنان الجهاز الفني للفريق على جميع العناصر الأساسية فى التجارب الودية الأخيرة.

وكانت قرعة مسابقة الدوري العام التي أقيمت اليوم بالقاهرة، قد أسفرت عن وقوع الإسماعيلي فى الجولة الافتتاحية ضد الأهلي للموسم الثاني على التوالي والسادس فى تاريخهم.