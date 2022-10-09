شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يودع بطولة أمريكا للاسكواش من الدور التمهيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالميا للرجال وحامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش عن النسخة الماضية، منافسات البطولة في نسخة الموسم الجاري من مباراة الدور التمهيدي الثاني، وذلك أمام منافسه الفرنسى لوكاس سيرم خلال أحداث الشوط الثالث.

وكان لوكاس سيرم قد تعرض لإصابة بسبب اصطدام كرة مصطفى عسل برأس الفرنسي خلال اللقاء وتم احتساب المباراة لصالح لوكاس سيرم، وكان عسل قد تقدم في الأشواط بنتيجة 11-7, 11-7, 6-4 قبل أن يحتسب الحكم اللقاء لصالح منافسه ليفقد عسل فرصة الدفاع عن اللقب.

وتقام اليوم، الأحد، منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجاري، وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التي تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة البطولات المؤثرة بشكل كبير فى ترتيب التصنيف العالمي باللعبة، حيث يخوضها نجوم مصر تحت راية تحدٍ مختلفة لتحقيق طموحاته.

ويمثل مصر في هذه البطولة من الرجال 11 لاعبا، هم: علي فرج، طارق مؤمن، مازن هشام، يوسف سليمان، مروان الشوربجى، مصطفى عسل، فارس الدسوقي، مصطفى السيرتي، يحيى النوساني، زاهد سالم وكريم الحمامي.

بينما يمثل مصر في منافسات السيدات 15 لاعبة، هن: نوران جوهر، هانيا الحمامي، نور الشربيني، روان العربي، نور الطيب، سلمى هاني، فريدة محمد، زينة مقوي، نادين شاهين، نور أبو المكارم، مريم متولي، جنا شيحة، هنا رمضان، سنا إبراهيم ويثرب عادل.