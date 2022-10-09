شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب السلة في كأس العالم 3X3 برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب كرة السلة تحت 23 عاما، رجال 3x3 مشاركاته في بطولة كأس العالم التي أقيمت برومانيا، وخاض المنتخب خلال البطولة 4 مباريات، فاز في اثنين وخسر مثلها، ليودع منافسات البطولة.

خسر المنتخب في أول مباراة بافتتاح البطولة أمام ليتوانيا، بنتيجة 19/17، ثم فاز على رومانيا 21/14 في المباراة الثانية.

وفى الجولة الثالثة خسر أمام اليابان، بنتيجة 22/13، وتغلب على الصين تايبيه 12/21.

ضمت قائمة المنتخب في البطولة 4 لاعبين، هم: يوسف رفعت، حازم المشد، يوسف المعداوى، على عمر.