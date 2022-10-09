شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يسجل هدفه الأول فى أفريقيا والثالث مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد حسام عبد المجيد، مدافع فريق الزمالك، فريقه للفوز على فلامبو البوروندى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 42، بعدما استغل حسام عبد المجيد عرضية متقنة من أحمد مصطفى زيزو، ليضعها برأسه بشكل مميز فى شباك فلامبو البوروندى.

الهداف الأول فى أفريقيا

ويعد هدف حسام عبد المجيد الأول له فى دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك، والثالث له مع الفريق الأول، حيث نجح فى تسجيل هدفين فى بطولة الدورى الموسم الماضى فى شباك فاركو والمقاولون العرب.

وسيطر الزمالك واستحوذ على الكرة فى معظم مجريات الشوط، وفى الدقيقة 36 شن الزمالك أخطر هجمة على مرمى الفريق البوروندى، وتصدى مدافع الفريق لفرصة هدف محقق للفارس الأبيض.

وفى الشوط الثانى استمر الزمالك فى هجومه على مرمى المنافس وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة، ومال جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للفريق الأبيض، إلى إخراج عدد من اللاعبين الأساسيين للحفاظ عليهم وإشراك اللاعبين الجدد حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا فوز الفريق الأبيض على فلامبو البورندى بهدف دون مقابل.

جدير بالذكر أن مسئولى الزمالك نجحوا فى إقناع بطل بوروندى بخوض مباراتى دور الـ32 بالقاهرة، حيث إن لقاء اليوم يعد مباراة فلامبو، لذا فإن هدف الفريق الأبيض اليوم يعد خارج الأرض، ليضع الزمالك قدما فى دور المجموعات الأفريقى.