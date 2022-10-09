شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تشكر السفير المصري في تونس بعد الفوز على الاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة في تونس، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، الشكر إلى السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، على جهوده الكبيرة والعمل على توفير كافة سبل الراحة لفرق النادي أثناء وجودها في دولة تونس الشقيقة.

وبذلت السفارة المصرية في تونس جهودا كبيرة خلال الأيام الماضية في تسهيل مهمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقامت بتذليل كل العقبات.

وحرص سفير مصر في تونس إيهاب فهمي على زيارة بعثة فريق كرة القدم اليوم بمقر إقامتها في سوسة لدعم الفريق قبل مواجهة الاتحاد المنستيري، حيث استقبله العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، رئيس البعثة.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تونس مساء اليوم في طريقها للقاهرة، بعد فوز الفريق على الاتحاد المنستيري بهدف دون مقابل، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيري في السادسة مساء السبت المقبل 15 أكتوبر.