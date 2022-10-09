شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي سافيو: سعيد بظهوري الأول مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي، عن سعادته بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيص نشر سافيو صور له من المباراة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وقال: "سعيد للظهور الاول وفوز مهم جدا في مباراة صعبة".

حقق فريق الأهلي فوزاً قاتلاً بهدف نظيف على اتحاد المنستيري التونسي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل.

سجل محمد عبد المنعم هدف المباراة القاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز مُثير للمارد الأحمر حيث إستغل عبد المنعم ضربة حرة مباشرة وسجل الكرة برأسه قاتلة في الشباك التونسية.