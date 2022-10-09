شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: تغلبنا على الظروف الصعبة أمام الاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بتحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي، وتسجيله هدف الفوز في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد المنعم، عقب المباراة: «تغلبنا على الظروف الصعبة للمباراة، فأرضية الملعب لم تكن جيدة، وكذلك أقيمت المباراة في الثالثة عصرًا، ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز رغم ذلك لأننا كنا في قمة تركيزنا. نتمنى أن نواصل تحقيق الانتصارات لكي نحصد لقب البطولة، وأن يكون الموسم جيدًا بالنسبة إلينا وننافس على كل البطولات».

وأضاف: «الفوز في مباراة اليوم يمنحنا ثقة كبيرة. نعمل بجد من أجل إسعاد جماهيرنا التي تستحق الفوز بكل البطولات، لدينا إصرار كبير هذا الموسم على المنافسة بقوة وجميع اللاعبين يركزون بشدة. ومستر كولر يقوم بعمل كبير مع الفريق وهو مدرب كبير».

وأردف عبد المنعم قائلًا: «الفريق تعرض لضغوطات كبيرة على المستوى البدني بسبب تلاحم المباريات في المواسم الماضية، ولكننا نحاول أن نجتهد ونقدم أفضل ما لدينا، الروح جيدة للغاية بين جميع اللاعبين، سواء من يشارك في المباريات أو من يجلس على مقاعد البدلاء، وهذا ما ظهر بوضوح في لحظة الاحتفال بهدف الفوز».