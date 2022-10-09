الزمالك يهزم فلامبو البورندى بهدف حسام عبد المجيد بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - حقق الزمالك فوزا غاليا على فلامبو البورندى بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما باستاد برج العرب في ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

كان مسئولو الزمالك قد نجحوا في إقناع بطل بوروندى بخوض مباراتى دور الـ32 بالقاهرة، حيث إن لقاء اليوم يعد مباراة فلامبو، لذا فإن هدف الفريق الأبيض اليوم يعد خارج الأرض، ليضع الزمالك قدما في دور المجموعات الأفريقي.

أحرز هدف المباراة حسام عبد المجيد فى الدقيقة 42 من ضربة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أحمد سيد زيزو .

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - أحمد مصطفى" زيزو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم : سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومصطفى الزناري وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فلامبو البوروندى والزمالك بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر الزمالك واستحوذ على الكرة فى معظم مجريات الشوط، وفى الدقيقة 36 شن الزمالك أخطر هجمة على مرمى الفريق البوروندى، وتصدى مدافع الفريق لفرصة هدف محقق للفارس الأبيض.

وفى الشوط الثانى استمر الزمالك في هجومه على مرمى المنافس وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة، ومال جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، إلى إخراج عدد من اللاعبين الأساسيين للحفاظ عليهم وإشراك اللاعبين الجدد حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا فوز الفريق الأبيض على فلامبو البورندى بهدف دون مقابل.



























































