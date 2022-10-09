شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على نظيره فلامبو البوروندى بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما باستاد برج العرب في ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

كان مسئولو الزمالك قد نجحوا في إقناع بطل بوروندى بخوض مباراتى دور الـ32 بالقاهرة، حيث إن لقاء اليوم يعد مباراة فلامبو، لذا فإن هدف الفريق الأبيض اليوم يعد خارج الأرض، ليضع الزمالك قدما في دور المجموعات الأفريقي.

أحرز هدف المباراة حسام عبد المجيد فى الدقيقة 42 من ضربة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أحمد سيد زيزو .

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - أحمد مصطفى" زيزو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم : سيف الجزيري

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومصطفى الزناري وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.