شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يصل لهدفه الثانى بدورى أبطال أفريقيا فى 9 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى، فريقه لتحقيق فوز مهم على اتحاد المنستيرى التونسى خلال المباراة التى جمعتهما عصر الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأحرز محمد عبد المنعم هدف المباراة القاتل فى اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينتهى اللقاء بفوز مُثير للمارد الأحمر، حيث استغل عبد المنعم ضربة حرة مباشرة وسجل الكرة برأسه قاتلة فى الشباك التونسية.

الهدف الثانى بأفريقيا

بهذا الهدف يصل محمد عبد المنعم إلى هدفه الثانى فى أفريقيا مع النادى الأهلى، حيث سبق أن سجل هدف الأهلى فى شباك الرجاء المغربى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى.

بدأ الأهلى بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولى وأكرم توفيق وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وشادى حسين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط مُبكرا، ورفض أن يستمر "جس النبض" طويلاً وحاول استغلال صرعات سافيو وعبد القادر ومعلول لكن دون جدوى.

واحتسب الجزائرى لحلو بن براهم حكم المباراة ضربة حرة مباشرة للأهلي، سددها معلول فى الحائط البشرى للفريق التونسي.

واصل الأهلى الضغط على مرمى الفريق التونسى واستحوذ على مُجريات المباراة بفضل إنطلاقات ومهارات سافيو وعبد القادر وطاهر لكن "اللمسة الأخيرة" مازالت تحرم الأحمر من زيارة شباك الفريق التونسي.

بعد سيطرة من الأهلى لمدة 30 دقيقة تقريبا نشط أداء الفريق التونسى واحُتسبت له ضربة حرة مباشرة جاءت فى الحائط البشرى الأهلاوي، واستمر الحال على هذا الأداء إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الفريق التونسى الذى حاول إستغلال تراجع أداء الأحمر مع نهاية الشوط الأول، وحاول الفريق التونسى إستغلال عاملى الأرض والجمهور لزيارة شباك محمد الشناوي.

ونال محمد عبد المنعم بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبى اتحاد المنستيرى، وشارك محمد شريف بدلاً من شادى حسين وحاول الاهلى الوصول إلى مرمى الفريق التونسى وكاد أحمد عبد القادر يُسجل الهدف الأول فى الدقيقة 74 وسدد كرة بعد مراوغة دفاع الفريق التونسى لكن حارس الأخير أنقذ الموقف.

وفى أخر 13 دقيقة شارك محمد مجدى أفشة وحسام حسن بدلاً من سافيو وأحمد عبد القادر،وحاول الأهلى "خطف" هدف فى الدقائق الأخيرة وكان للأهلى ما أراد بهدف مُثير لمحمد عبد المنعم برأسية قاتلة فى اللحظات الأخيرة بعدها أطلق الحكم الجزائرى صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلى بهدف نظيف.