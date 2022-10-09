شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الإسماعيلي في الدور الأول للدوري .. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة الدورى الممتاز بنسختها الجديدة عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فى مواجهة مع الأهلى ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمسابقة، والمقرر انطلاقها فى النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وتعد هذه المباراة هى الـ6 بين الفريقين خلال افتتاحية المسابقة المحلية والتى بدأت موسم 48 / 49، واستطاع الدراويش أن يفوز فى مباراة وتعادل 2 وخسر مثلهما، وذلك في ”موسم 76 / 77 & موسم 2003 / 2004 & موسم 2016 / 2017 & موسم 2018 / 2019 & موسم 2021 / 2022 بالإضافة إلى الموسم الجديد“.

وكانت هناك مباراة أخرى فى افتتاحية موسم 54 / 55 الذى تم إلغاؤه؛ بسبب نتيجة مباراة الأهلى والترام.

ومن المعروف أن الاتحاد أكثر الفرق التى واجهت الإسماعيلي فى بداية الدوري العام برصيد 7 مرات مواسم ”48 / 49 & 52 / 53 & 53 / 54 & 65 / 66 & 78 / 79 & 92 / 93 & 2017 / 2018“.

فى حين يحتل الوصاية فريق المصري بجانب الأهلي برصيد 6 مرات، يليه الترسانة برصيد 5 مرات لكل منهما ثم غزل المحلة برصيد 4 مرات، والقناة برصيد 3 مرات، بينما واجه مرتين كلا من: الزمالك والسكة الحديد وبورفؤاد والترام والمنصورة والأوليمبي ومنتخب السويس والكروم، وواجه مرة واحدة كلا من: حرس الحدود وأسوان وطلائع الجيش وإنبي وطنطا والبلاستيك والمنيا والمريخ البورسعيدي والألمونيوم والشرقية وبتروجت والإنتاج الحربي والجونة.