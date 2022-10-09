شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدًا الإثنين، عقب الفوز على فلامبو البوروندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة العودة أمام فلامبو بطل بوروندي المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أكتوبر الحالي.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.