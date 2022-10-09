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"قبل غلق القيد".. أمير مرتضى لمصراوي: قد تكون هناك صفقات تحت السن للزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه قد تكون هناك صفقات تحت السن للفريق الأبيض قبل غلق القيد.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنهينا ملف الصفقات بناءً على طلبات فيريرا وجميع الصفقات تم تحقيقها".

وأضاف: "لكن قد تكون هناك صفقات تحت السن قبل غلق القيد".

واختتم أمير مرتضى: "الإدارة تحاول دعم الفريق الأول والقوام الرئيسي للفريق بصفقات إضافية، ولكن جميع طلبات فيريرا تم تحقيقها".

جدير بالذكر أن الزمالك أبرم 7 صفقات خلال سوق الانتقالات الجاري وهم: محمد صبحي، زكريا الوردي، إبراهيما نداي، مصطفى الزناري، نبيل عماد دونجا، عمر جابر وسامسون أكينيولا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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