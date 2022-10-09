كولر: عبد المنعم أصابني في قدمي.. وكنت أريد منحه بطاقة صفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، أصابه في قدمه نتيجة احتفاله "الجنوني" على حد قوله.

وسجل محمد عبد المنعم هدفًا قاتلاً في شباك الاتحاد المنستيري في الدقيقة (90+3) ليحقق الأهلي فوزًا ثمينًا خارج الديار ضمن ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، الأحد، إن فريقه واجه خصمًا قويًا على ملعبه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن أداء الفريق يتحسن بشكل مستمر ومع مزيد من العمل سوف يصل إلى أفضل المستويات.

وأضاف مدرب الأهلي، أن فريقه في انتظاره مهمة صعبة في مباراة العودة، مؤكدًا أن الطريق طويل خلال المشوار الأفريقي.

وواصل :"الأهلي فرض إيقاعه على الاتحاد المنستيري وحرمه من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي".

وأكمل :"المهم دائمًا أن نحقق المكسب، كل لاعب يساند زميله وهذه روح رائعة بين الجميع، سعيد بفرحة اللاعبين بعد الفوز. محمد عبد المنعم احتفل بشكل جنوني لدرجة أنه أصابني في قدمي، وددت لو منحته بطاقة صفراء".

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يثق في دعمهم المستمر للاعبين لإكمال المشوار والتتويج بالبطولات، وأنه يعمل بشكل مستمر على ذلك، لدرجة أنه لا يملك الوقت للتحرك في القاهرة والاستمتاع بالمعالم التاريخية بها.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة مساء السبت المقبل على ملعب "الأهلي WE السلام" في إياب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير من أجل استكمال المشوار الأفريقي والوصول لمرحلة المجموعات.