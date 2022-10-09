بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نتائجه المتراجعة بخسارة أمام رين في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل نادي نانت نتائجه المتراجعة في الدوري الفرنسي، بعدما تلقى هزيمة جديدة على يد رين بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأحد، بالجولة 10 من الدوري الفرنسي.

وشارك المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت خلال المواجهة ليقود الخط الهجومي للفريق طيلة المواجهة حتى نهايتها، دون أن يسجل حضور قوي على صعيد الخطورة تجاه مرمى رين.

ونجح الجزائري الأصل أمين جويري في تسجيل الهدف الأول لرين بعد مرور 26 دقيقة من بداية اللقاء، بعد كرة عرضية من أرنود كاليميندو، ليحولها بالرأس في الزاوية الضيقة لمرمى نانت.

وضاعف تيرييه من تقدم رين في الدقيقة 80 بعدما تلقى تمريرة بينية من جويري، ليصبح في وضعية إنفراد تام بالمرمى، مسددًا الكرة داخل الشباك معلنًا ثاني أهداف الفريق.

وشهدت الدقيقة 84 تسجيل رين للهدف الثالث عن طريق ديزيري دوي الذي تلقى تمريرة عرضية على حدود منطقة جزاء نانت، ليطلق تصويبة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى نانت.

وتسبب مصطفى محمد في طرد المدافع جو روندون بعدما ضغط عليه بقوة ليحصل على الكرة خارج منطقة الجزاء، مما اضطر لاعب رين لعرقلته قبل الإنفراد بالمرمى تمامًا.

وبهذه النتيجة يكون رصيد رين قد ارتفع إلى النقطة 18 ليحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند سبع نقاط، ليتراجع إلى المركز 19 وقبل الأخير.