الزمالك يتجاوز فلامبو البوروندي ويضع قدماً في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره فلامبو البوروندي، بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد في المباراة في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندي في 14 أكتوبر الجاري، على ملعب "برج العرب" بالأسكندرية.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة بعد مرور 14 دقيقة من بداية المباراة، بعدما لعب فتوح كرة عرضية من الجبهة اليسرى، قابلها إبراهيما نداي برأسية قوية ولكنها علت المرمى.

وكاد زيزو أن يسجل الهدف الأول في المباراة، بعد أن وصلت له تمريرة من إبراهيما نداي داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية ولكن الكرة تعلو المرمى.

وتواصلت خطورة الزمالك على مرمى فلامبو، بعد أن أرسل المثلوثي كرة عرضية من الجبهة اليمنى، حولها نداي بتسديدة على الطائر، ولكن الكرة تعلو المرمى.

وكاد إبراهيما نداي أن يفتتح الأهداف، بعد أن سدد فتوح تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تصطدم في الدفاع، ويتابعها نداي بتسديدة قوية ولكن مدافع فلامبو يخرج الكرة من على خط المرمى.

واستطاع الزمالك أن يترجم خطورته بهدف أول في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بعدما لعب زيزو كرة عرضية من ركلة ركنية، حولها حسام عبد المجيد برأسية قوية إلى داخل المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول زيزو أن يضاعف النتيجة، بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار مرمى فلامبو البوروندي.

وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك مرماه من هدف لفلامبو بعد هجمة للفريق البوروندي، ولكن تصل سهلة إلى حارس الزمالك.

وأهدر حسام أشرف فرصة هدف محقق بعد أن لعب زيزو كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لمسها لاعب الزمالك الشاب ولكن الكرة تخرج إلى خارج الملعب.

وتواصلت فرص الزمالك بعد أن انطلق زيزو من الجبهة اليمنى، ومرر كرة إلى نيمار الذي سدد كرة ضعيفة مرت بجانب القائم الأيمن لحارس فلامبو.