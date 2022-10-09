أول تعليق من لاعبي الأهلي بعد الفوز القاتل في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - علق مجموعة من لاعبي الأهلي، على فوزهم في المباراة التي أقيمت أمام الاتحاد المنستيري، خلال دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا قاتلاً على حساب الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء أقيم على ملعب "مصطفى بن جنات".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة مساء السبت المقبل على ملعب "الأهلي We السلام" حيث يحتاج الفريق الأحمر لنتيجة التعادل فقط من أجل الوصول لدور المجموعات.

وقال حسام حسن في لقاء عبر قناة "الأهلي": "جمهور الأهلي من الممكن أن يغضب منا كلاعبين؛ لأنه يريد أن نظهر دائمًا بأفضل شكل ويريد تحقيق كل البطولات ونشكرهم على الدعم والمساندة لنا".

وأشار أكرم توفيق خلال خلال نفس اللقاء: "في الأهلي لا يوجد أي شىء سوى المكسب، ولا أريد التحدث عن أعذار كأرضية الملعب، ويوجد شوط ثاني في القاهرة علينا التركيز لنحسم الصعود".

فيما كشف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أن أكرم توفيق لا تشعر أبدًا أنه قادم من إصابة طويلة مؤكدًا أن توفيق قدم آداء رائع.

وأضاف عبد القادر خلال حديثه في قناة "الأهلي": "نريد تحقيق كاة البطولات هذا الموسم لكي نعوض الجماهير عن ما حدث الموسم الماضي".