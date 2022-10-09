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أرسنال يحسم مواجهة القّمة أمام ليفربول ويستعيد الصدارة

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المنامة - ياسر ابراهيم - حسم آرسنال مواجهة القمّة أمام 3-2 اليوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز. 

وسجل كل من البرازيلي غابرييل مارتينيلي (1) وبوكايو ساكا (45 و76 من ركلة جزاء) أهدف المدفعجية فيما دوّن الأوروغوياني داروين نونيز (34) والبرازيلي روبيرتو فيرمينو (53) هدفي ليفربول. 

واستعاد آرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز (24 نقطة) وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف فيما يواصل ليفربول البحث عن الفوز بعد تعادلين وهزيمة اليوم على أرض استاد الإمارات.   

وفي مباراة أخرى حقق وست هام يونايتد فوزاً مهماً على حساب ضيفه فولهام 3-1.  

وتقدم فولهام بهدف سجله البرازيلي أندرياس بيريرا (5) ثم انتفض وست هام وسجل 3 أهداف بواسطة كل من جارود بوين (29 من ركلة جزاء) والإيطالي جيانلوكا سكاماكا (62) والجامايكي ميشيل أنطونيو (90+1).  

وفي مباراة أخرى، فاز كريستال بالاس على ليدز يونايتد بهدفين لواحد. 

(بي إن سبورت)

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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