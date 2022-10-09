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بمشاركة صلاح.. أرسنال يسقط ليفربول بثلاثية في قمة مثيرة (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق أرسنال فوزا مستحقا على ضيفه ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، الأحد، باستاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة 2022 – 2023.

أحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الأول لصالح فريق أرسنال بالدقيقة الأولى من زمن المباراة.

ثم نجح داروين نونيز في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 34 من زمن اللقاء، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الثانى لفريق أرسنال بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأحرز البرازيلى روبرتو فيرمينو الهدف الثانى للريدز في شباك نظيره أرسنال بالدقيقة 53 من زمن المباراة.

وعاد بوكايو ساكا لتسجيل ثانى أهدافه الشخصية والثالث لصالح  فريق أرسنال عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 76 من زمن المباراة.

وغادر محمد صلاح أرضية الملعب ليشارك فابينيو بدلا منه فى الدقيقة 69 من زمن المباراة،

وبذلك رفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تراجع ليفربول إلى المركز العاشر بـ10 نقاط، في واحدة من أسوأ بداياته بالبريميرليج، عبر التاريخ.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/xsekPe7C75W5d

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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