شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: الموسم الماضي كان الأسوأ.. وسنحاول التعويض الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن تحقيق الانتصار على الاتحاد المنستيري التونسي مهم جدا، لأنه يأتي فى بداية المشوار بالبطولة الأفريقية ما يبعث بالطمأنينة لدى جماهير الأهلي.

ورغم ذلك أكد معلول أن المهمة لم تنته بعد، لأنه ما زال هناك شوط ثان للمباراة في القاهرة، قائلًا، «يجب ألا نطمئن بشكل كبير حتى لا تعود علينا الأمور بشكل عكسي»، ولابد أن نستعد بقوة وبكامل تركيزنا لمباراة العودة.

وأضاف معلول، «فى الموسم الماضي لم نحقق أهدافنا وكان واحدًا من أسوأ المواسم بالنسبة إلينا، ولكننا سنحاول بقوة تعويض ذلك في الموسم الحالي».

واختتم قائلًا، «أشكر جماهير الأهلي كثيرًا على تواجدهم في ملعب المباراة وتشجيعنا طوال اللقاء، وأعتذر لهم عن أي تقصير بدر مني خلال المباراة».