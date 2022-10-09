شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات اليوم الثالث لبطولة شمال أفريقيا للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الأحد ، مباريات اليوم الثالث لبطولة شمال أفريقيا للمدارس التى تقام لأول مرة فى مصر، حيث شكل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام اللجنة المنظمة للبطولة، التى تعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمدارس، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للمدارس.

وجاءت النتائج كالتالى: الأولاد الأولاد - المغرب x ليبيا النتيجة 0 - 3 مدرسة محمد الغراوي مع مدرسة أكاليل طرابلس

- الجزائر x مصر النتيجة 1 - 1 مدرسة بلاويش بومرداس مع مدرسة سوادة

- ليبيا x الجزائر النتيجة 0 - 1 مدرسه أكاليل طرابلس مع مدرسه بلاويش بومرداس

- مصر x تونس النتيجه 0 - 5 مدرسة سوادة مع مدرسة الهادي عيادي صفاقس البنات البنات - مصر x تونس النتيجه 0 - 2 مدرسة ماجده الصيرفي مع مدرسة العروي بسوسة - الجزائر x المغرب النتيجة 0 - 8 مدرسة ابن بطوطة مع مدرسة عمر بن الخطاب الرباط

- تونس x الجزائر النتيجه 4 - 0 مدرسة العروي بسوسة مع مدرسة ابن بطوطة