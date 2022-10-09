شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يعلن استعارة أحمد سيد عبد النبى من الأهلى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الداخلية، الصاعد حديثاً للدورى الممتاز، التعاقد مع أحمد سيد عبد النبى قادما من النادى الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتدعيم صفوفه تحضيرًا لخوض منافسات الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

وأصبح أحمد سيد عبد النبى خامس ناشئ يتم استعارته من النادى الأهلى، بعدما ضم الداخلية كلا من ميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي، محمد نصير.

ونجح الداخلية فى التعاقد مع 5 أجانب وهم كل من: النيجيري فانوم ألفريد، والنيجيري عبدالله أوچيفيني، النيجيرى شيميزى كيليتشي، والإيفوارى سيرجى إيريك لاعب المقاصة، والأوغندى آلان كيامبادى لاعب الجونة.

وتعاقد الداخلية مع عدة صفقات محلية، على رأسها محمد نجيب، محمد رمضان، صلاح يحيى قادما من بيراميدز، وأحمد الرفاعي لاعب سموحة وحسين رجب مهاجم المصرى، ومحمد مجدى حارس الإسماعيلى، ومحمود منصور ظهير بتروجيت.

ويقود الداخلية فى الموسم الجديد، المدير الفنى رضا شحاتة ويعاونه محسن أبو جريشة وأبو المجد مصطفى بجانب محمد العقباوى مدرب حراس المرمى.