شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات سيراميكا فى الموسم الجديد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم، الأحد، قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022/2023، بأحد فنادق القاهرة، حيث تنطلق المسابقة 18 أكتوبر الجاري وتنتهي 30 يونيو من عام 2023.

وأجرت رابطة الأندية مراسم قرعة الدوري الجديد بأحد الفنادق الكبري بحضور ممثلي ومندوبي الـ 18 المشاركين فى المسابقة المقرر إنطلاقها فى النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .

وجاءت مواجهات سيراميكا كالتالي:

الجولة الأولى: المصري وسيراميكا

الجولة الثانية: سيراميكا والزمالك

الجولة الثالثة: البنك الأهلي وسيراميكا

الجولة الرابعة: سيراميكا وحرس الحدود

الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا

الجولة السادسة: سيراميكا والإسماعيلي

الجولة السابعة: أسوان وسيراميكا

الجولة الثامنة: سيراميكا والداخلية

الجولة التاسعة: الاتحاد السكندري وسيراميكا

الجولة العاشرة: سيراميكاوالأهلي

الجولة الحادية عشر: غزل المحلة وسيراميكا

الجولة الثانية عشر: سيراميكا وفيوتشر

الجولة الثالثة عشر: فاركو وسيراميكا

الجولة الرابعة عشر: سيراميكا كليوباترا وسموحة

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا وطلائع الجيش

الجولة السادسة عشر: بيراميدز وسيراميكا

الجولة السابعة عشر: سيراميكا وإنبي