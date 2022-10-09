شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 28 /24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك لقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس بعد الهزيمة من الترجي بنتيجة 28/24 فى النهائى، ليتوج الفريق التونسى باللقب الأفريقى.

وبذلك لم يحالف الزمالك الأخذ بالثأر ورد الاعتبار، خاصة فى ظل أنه خسر من الترجي مؤخرا فى نهائى البطولة العربية.

وكان الزمالك قد صعد إلى النهائى بالفوز على الأهلى بنتيجة 26/25 فى المواجهة التى جمعتهما أول أمس الجمعة فى دور نصف النهائى.

تأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 33/17 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 43/26 ، حيث يلتقى الفريق الأحمر اليوم مع الأفريقى التونسى فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .

فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الدور الأول خسر من الأفريقى التونسى بعد الفوز على نظيره فاب الكاميرونى 43/21، فى إطار ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز على كلا من رد ستار الايفوارى فى اول مواجهاته على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته.

خسر الفارس الأبيض مؤخرا لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.