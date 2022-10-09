شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم غزل المحلة بهدف كوكو وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود فوزًا مثيرًا على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد سجله اللاعب "كوكو" في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد استعدادًا للدوري المصري الممتاز الذى ينطلق يوم 18 أكتوبر الجاري.

وقدم الحرس تحت قيادة مدربه أحمد أيوب، عرضًا جيدا طوال شوطي المباراة، واطمئن الجهاز الفني على الحالة الفنية والبدنية للاعبين بعد سلسلة من اللقاءات الودية التي لعبها الحرس استعدادا للدوري. ونجح الفريق في تحقيق مكاسب كبيرة من خلال عدة معسكرات أخرها معسكر المكس، الذي التقى فيه الحرس أمام كل من سموحة والمقاولون العرب والقناة وإنبي، وحقق فيها الفريق نتائج غير مرضية وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد أيوب بالاجتماع مع لاعبي، وذلك لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وتدارك بعض السلبيات والإيجابيات قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويعمل أحمد أيوب، المدير الفني للفريق، بشكل مستمر على عقد جلسات تحفيزية للاعبي حرس الحدود، مطالبا بتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الأخضر من أجل حجز مكانتهم بالتشكيلة الأساسية، حيث أكد المدير الفني لفريق حرس الحدود على أنه يثق جيدا في قدراتهم، وأن الفترة القادمة هدفه المنافسة على مركز متقدم.