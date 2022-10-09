فيوتشر يفوز على كالون بهدفى مروان محسن والبدرى بالكونفدرالية الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فيوتشر على نظيره كالون إف سي بطل سيراليون بهدفين نظيفين سجلهما مروان محسن ومصطفى البدرى في الدقيقة 47 و"90+3" من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان على ماهر المدير الفنى لفيوتشر أعلن تشكيل فريقه لخوض المباراة وجاء كالتالى:

أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.

وتأهل فيوتشر لدور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64، وكان فيوتشر قد سافر إلى ليبيريا يوم 5 أكتوبر الجاري، ليكون لدى الفريق الوقت الكافي لخوض التدريبات والتأقلم على أجواء اللعب في ليبيريا، خاصة أن الملعب الذي يستضيف المباراة من النجيل الصناعي، ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر بعثة الفريق المتواجدة في ليبيريا.

ـ توج كالون بلقب الدوري فى 2006 ولقب الكأس فى 2007.

ـ سبق له التأهل لدورى الأبطال فى 2007 والكونفدرالية فى 2012 وودع البطولة من الدور التمهيدي الأول.

ـ تأهل كالون للكونفدرالية الموسم الجاري بعدما حصد كأس الاتحاد السيراليوني 2022.

ـ احتل المركز الخامس في الدوري السيراليوني بالموسم الماضي برصيد 49 نقطة

ـ لعب 34 مباراة فاز في 13 وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 لقاء أخر

ـ سجل 44 هدفاً واستقبل 24 هدفاً أخر

ـ تأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بافل دي بورجو البنيني بنتيجة 4/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.