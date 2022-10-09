فارس الدهناء يستعد للفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف فارس الدهناء تدريباته مساء أمس على ملعبه الرديف بالنادي تحضيرا لمواجهة مضيفه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ7 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد شمل تدريبا استرجاعيا للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الهلال، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبا لياقيا على عدة محطات، وختم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وعلى صعيد متصل، يجري فارس الدهناء تدريبه الأخير (مغلق) في الدمام عصر اليوم، قبل أن تغادر في المساء القائمة المختارة إلى المجمعة، استعدادا لمواجهة الفيحاء غدا الثلاثاء.

إلى ذلك، توج شباب الريشة الطائرة بنادي الاتفاق بالميداليات البرونزية لحصولهم على المركز الثالث في ختام دوري الممتاز لفئة الشباب.