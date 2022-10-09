شكرا لقرائتكم خبر فارس الدهناء يستعد للفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد شمل تدريبا استرجاعيا للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الهلال، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبا لياقيا على عدة محطات، وختم المران بمناورة على جزء من الملعب.وعلى صعيد متصل، يجري فارس الدهناء تدريبه الأخير (مغلق) في الدمام عصر اليوم، قبل أن تغادر في المساء القائمة المختارة إلى المجمعة، استعدادا لمواجهة الفيحاء غدا الثلاثاء.
إلى ذلك، توج شباب الريشة الطائرة بنادي الاتفاق بالميداليات البرونزية لحصولهم على المركز الثالث في ختام دوري الممتاز لفئة الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس الدهناء يستعد للفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.