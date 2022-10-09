شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يعسكر في أبوظبي ويخصم 50% من راتب العبدلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسمت إدارة النادي الأهلي 50% من راتب المحترف التونسي في الفريق يوسف العبدلي، بعد رفض الأخير المشاركة في لقاء الأهلي أمام أُحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري يلو، والذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 3-0.

من جهة ثانية، تتجه إدارة النادي لإقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الكروي الأول خلال فترة التوقف القادمة، والتي تأتي أثناء إقامة بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك للاستفادة من التوقف لرفع المعدل اللياقي للفريق، وزيادة الانسجام بين الطاقم التدريبي الجديد بقيادة بيتسو موسيماني واللاعبين، خلال تعرف المدرب على اللاعبين أكثر، وكذلك استيعاب اللاعبين لأسلوب المدرب بشكل أفضل.

وتقرر أن تكون مدينة أبو ظبي مقرا للمعسكر خلال هذه الفترة، وسيشارك الأهلي خلال أيام المعسكر في دورة ودية مجمعة، تضم عددا من الأندية الخليجية والعربية.

وسيكون المعسكر وأيضا الدورة الودية فرصة للسيد بيتسو موسيماني لبناء أشياء كثيرة في الفريق، وتحديد احتياجات الأهلي الفنية بشكل دقيق بعد نهاية المعسكر.

من جهة أخرى، يواصل الكابتن تيسير الجاسم نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة شؤون كرة القدم اجتماعاته اليومية مع المدرب بيتسو موسيماني، وذلك للمناقشة المستمرة حول المرحلة المقبلة، وما خطط المدرب وتوجهاته للعودة بالفريق إلى تحقيق النتائج بصفة مستمرة، والعودة مجددا إلى دوري المحترفين.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي قد تعثر بالتعادل، مساء الأربعاء الماضي، أمام جدة ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، محتلا المركز السابع، مبتعدا 6 نقاط عن صاحب المركز الأول الأخدود، الذي ينفرد بصدارة الترتيب بعد أن استطاع جمع 15 نقطة من 6 جولات مضت.