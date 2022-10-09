الهلال في مهمة ترويض الشباب

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ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، فالهلال يسعى لاستعادة الثقة ووقف نزيف النقاط، بينما يتطلع الشباب لمواصلة انتصاراته للابتعاد بالصدارة (بالعلامة الكاملة).و يواصل فريق الشباب تقديم عروضه المميزة، بعد تحقيقه الانتصار في كامل الجولات الـ6 الماضية بقيادة المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو، ويتطلع لإنهاء عقدة هلالية لازمته في آخر 18 مباراة لم يحقق خلالها أي فوز على الأزرق في مختلف البطولات، رغم أن الفريق لم يكن مقنعا أمام الرائد في الجولة الماضية، لكنه حقق المطلوب وخرج بنقاط المباراة الثلاث.
وكان الفريق الشبابي قد انهى استعداده لمواجهة الهلال بتدريبات تكتيكية، خصصها المدير الفني مورينو لرسم النهج التكتيكي الذي ينوي تطبيقه في لقاء الهلال. ويدخل «الليوث» المباراة بصفوف مكتملة بقيادة الأرجنتيني إيفر بانيجا.
ويتصدر فريق الشباب سلم الترتيب بـ18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الاتحاد.
في المقابل، يسعى فريق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، والذي بات مهددا بالإقالة، إلى تحسين صورة الفريق التي ظهر بها في المواجهتين الماضيتين، حيث خسر أمام التعاون بهدفين لهدف، وتعادل سلبيا أمام الاتفاق.
وكان فريق الهلال قد أنهى استعداده لمواجهة متصدر الدوري بأداء تدريبات لياقية، ثم تدريبات فنية وجمل تكتيكية، ينوي مدرب فريق الهلال تطبيقها في المواجهة اليوم.
ويأمل جمهور الهلال من فريقه العودة إلى سكة الانتصارات، والمنافسة على لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، بعد سلسلة من المستويات المتواضعة التي ظهر بها الفريق في الجولتين الماضيتين.
تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين
لعب الفريقان 27 مباراة
- فوز الهلال ............ 16
- فوز الشباب ........... 4
- التعادل ................ 7
- اخر مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين انتهت بفوز الهلال 5-0 في 17 فبراير 2022
- أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين فوز الهلال 5-0 في 17 فبراير 2022
- آخر انتصار حققه الشباب على الهلال 1-0 في 17 أكتوبر 2014
- هداف مواجهات الفريقين من الهلال في الدوري الممتاز سامي الجابر 11 هدفا
- هداف مواجهات الفريقين من الشباب في الدوري الممتاز سعيد العويران 8 أهداف
- هداف مواجهات الفريقين في دوري المحترفين لاعب الهلال السابق بافيتمبي قوميز 7 أهداف
أبرز الغيابات للفريقين
الهلال
- سالم الدوسري
- ياسر الشهراني
- سلمان الفرج
الشباب
- لا توجد غيابات
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