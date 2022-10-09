خطوة على بقاء حمدان بين أسوار العميد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي من تجديد عقد مدافع الفريق الأول الكروي حمدان الشمراني، حيث قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع وكيله.

ويدخل اللاعب فترة الانتقال الحر في شهر نوفمبر المقبل، حيث انتقل الشمراني لصفوف الاتحاد في منتصف مايو من عام 2019 قادما من نادي الفيصلي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليونا تشمل حصة اللاعب وناديه السابق.

من جهة أخرى بدأ المدير الفني للفريق الأول نونو سانتو أمس تجهيز الثنائي هيلدر كوستا بعد شفائه من الإصابة واكتمال جاهزيته إلى جانب طارق حامد الذي غاب عن لقاء الاتحاد الماضي أمام فريق الفتح بداعي الإيقاف وتلقيه البطاقة الحمراء في اللقاء الذي سبقه أمام فريق النصر.

وللمرة الثالثة على التوالي وخلال ثلاثة لقاءات لفريق الاتحاد أقيمت على ملعب في جدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية استطاع جمهور نادي الاتحاد أن يقدم لإدارة النادي دعما ماليا بقيمة مليون ريال عن كل لقاء، وذلك لحضور أكثر من ثلاثين ألف مشجع.

من جهة أخرى عبرت شريحة كبيرة من جماهير نادي الاتحاد في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها بالقرارات الفنية الجريئة التي أصدرها المدير الفني سانتو والتي تمثلت بإشراك ثلاثة لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة في مواجهة فريق الفتح الماضية من فئة درجة الشباب، وهم سويلم المنهالي وزكريا هوساوي ومراون الصحفي.