الوحدة يطمح في نقاط الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة عن الفوز مساء اليوم عندما يستضيف نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتأتي هذه المواجهة وسط نتائج مخيبة للفريق المكاوي الذي يحتل المركز الـ12 بعد انقضاء 6 مواجهات لم يجمع خلالها سوى 4 نقاط من لقاءين كانت جميعها على أرضه ووسط جمهوره.

وترتفع حظوظ الوحدة للخروج بالنقاط الثلاث اليوم على أرضه، لأنه لم يخسر هذا الموسم عندما تقام مبارياته على ملعب الشرائع، بعد خوضه مواجهتين فاز أمام أبها في الأولى وتعادل في الثانية ضد الاتفاق، ويلعب اليوم لقاءه الثالث ويطمح لتحقيق الفوز واستعادة توازنه والمضي قدما نحو مراكز أفضل.

على الجانب الآخر ما زال يصارع الباطن وسط ظروفه الصعبة ودخوله غمار منافسات الموسم دون تعزيزات لصفوفه بلاعبين أجانب أو محليين بعد تعثره في استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وحقق الباطن في الجولة الماضية نقطته الأولى عندما تعادل أمام ضمك بهدفين لمثلهما وكان قبل ذلك أنهى جولاته الخمس الأولى بالخسارة.

وبالعودة لتاريخ لقاءات الفريقين ضمن دوري المحترفين تواجه الوحدة بالباطن في ثلاث مواجهات على أرض ملعب الشرائع انتهت كلها بفوز الوحدة ويطمح لتحقيق الفوز الرابع اليوم، بينما يدخل الباطن اللقاء لكسر هذه السلسلة وتحقيق فوزه الأول على أرض الوحدة وله هذا الموسم.