الرائد يصطدم بعنفوان الطائي

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ويأتي المستضيف الرائد كثامن برصيد 9 نقاط بعد عودته من العاصمة بخسارة أمام الشباب بهدف وحيد في الجولة الماضية، ويسعى جاهدا إلى تجاوز هذه الخسارة سريعا والعودة مجددا إلى دائرة الانتصارات، ويدرك الروماني ماريوس سوموديكا مدرب فريق الرائد مدى أهمية اللقاء وتفادي السقوط من جديد، لذا يتوقع أن يرمي بجميع أوراقه الرابحة رغبة في استعادة توازنه من جديد ومصالحة جماهيره عقب التعثر الأخير، علاوة على وجود العنصر الأجنبي المؤثر كالثنائي المغربي كريم البركاوي ومحمد فوزير والروماني ألكسنادرو ميتريتا، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الشباب الأخيرة.في المقابل وعلى الطرف الآخر يأتي الطائي كسادسا برصيد 12 نقطة بعدما تجاوز مؤخراً ضيفه الخليج في حائل بثلاثية نظيفة، ويسعى إلى مواصلة انتفاضته القوية عقب البدايات الإيجابية حتى الآن واقتحام دائرة الصدارة، وسيعتمد البرتغالي بيدرو داكوستا مدرب فريق الطائي على كوكبة من العناصر البارزة على الصعيدين المحلي والأجنبي القادرة على تحقيق الفوز الثاني تواليا والوصول إلى النقطة الخامسة عشر، يحفزه كذلك التصاعد في مستوى الأداء الفني العالي لدى الفريق ومواصلة الثبات على الأسلوب التكتيكي المتوازن مرتكزاً على هدّاف الفريق الزامبي ناوليدج موسونا والجزائري أمير سعيود والكاميروني كولينز فاي إضافةً إلى الغيني ألفا سيميدو.
من مواجهات الرائد والطائي
- :تحمل مواجهة اليوم الرقم (15) في تاريخ الدوري في مختلف المسميات
- كسب الرائد مواجهتين فقط
- حقق الطائي الفوز في (6) انتصارات
- التعادل الإيجابي حضر في (3) لقاءات
- التعادل السلبي حضر في (3) لقاءات
- أكبر نتيجة حققها الطائي على الرائد كانت في موسم 1986م، وموسم 1989م بنتيجة (3 ــ 0)
- أكبر نتيجة حققها الرائد على الطائي كانت الموسم الماضي في بريدة، بنتيجة (4 ــ 0)
- آخر لقاء جمع الفريقين على صعيد الدوري الموسم الماضي في حائل، وانتهى بنتيجة (2 ــ 2)
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