شكرا لقرائتكم خبر بطولات عالمية في انطلاق موسم الدرعية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق «موسم الدرعيّة 2022»، في نسخته الثانية، الخميس الموافق 20 أكتوبر، ويستمر حتى 22 فبراير 2023، ويتضمن إقامة كثير من البطولات الرياضية العالمية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، التي تستهدف الزوار من داخل المملكة وخارجها، وذلك في الدرعية التاريخية (الوجهة السياحية العالمية المميزة).

ويعود «موسم الدرعيّة 2022» إلى المشهد مجددا، بداية من حفل الافتتاح الذي سيعلن خلاله عن حزمة من البطولات والفعاليات التي تنتظر ضيوف الموسم من مختلف الفئات العمرية، على مدى 4 أشهر متواصلة.

وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة رئيس لجنة (موسم الدرعية) الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: «نسعد بقرب انطلاق موسم الدرعية 2022 في المدينة التاريخية التي تحظى بإرث تاريخي كبير، ومكانة تراثية وجغرافية عريقة، كونها ضمن المواقع المدرجة على قائمة التراث العمراني العالمي «اليونسكو».

وأضاف: «ما حققته الفعاليات والاستضافات الرياضية من نجاحات كبرى في الدرعية، والتي تمثلت باستضافة سباقات فورمولا إي، وبطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، إلى جانب احتضانها النسخة الأولى من موسم الدرعية، يعدّ محفزا لإقامة الموسم للمرة الثانية، وهنا أدعو الجماهير كافة، من داخل وخارج المملكة، للمشاركة في هذا الموسم، والاستمتاع بما يقدم فيه من فعاليات».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري انزيريلو أن الدرعية تعد موقعا ملائما لاستضافة المناسبات الإقليمية والعالمية كافة في شتى المجالات، وقال: «يغمرنا الحماس لرؤية أعداد كبيرة من الزوار، وهم يتوافدون من أنحاء العالم كافة في الموسم الجديد، ونتطلع إلى إشباع شغفهم بتجارب رياضية وترفيهية ممتعة».

وكانت الدرعية التاريخية قد حققت نجاحا عالميا، باستضافتها كثيرا من الفعاليات الرياضية الدولية، بحضور عدد كبير من الجماهير السعودية والسياح.