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بهدف +90.. الأهلي يخطف فوزا قاتلا أمام الاتحاد المنستيري (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

خطف الأهلي فوزاً قاتلاً بهدف نظيف على اتحاد المنستيري التونسي، خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمد عبد المنعم هدف المباراة القاتل برأسية في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وبالتحديد في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بفوز مُثير للمارد الأحمر.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وشادي حسين.

وتقام مباراة العودة في القاهرة يوم السبت المقبل، في السادسة مساء.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/4t5kfIBYNBWug

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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