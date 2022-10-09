شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: المساعد الجزائرى "زهرونى" نجم التحكيم فى لقاء الاتحاد المنستيرى والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الإتحاد المنستيرى ضد الأهلىالمسابقة: ذهاب دور 32 دورى أبطال أفريقياالنتيجة: هدف مقابل لا شيء لصالح الأهلىحكم الساحة: الجزائرى لحلو بن براهممساعد أول: أكرم زهرونىمساعد ثان: حمزة بوزيتحكم رابع: الياس بيكاسيوا

فى مباراة من المباريات المتوسطة الصعوبة تحكيميا تمكن طاقم التحكيم من إدارة المباراة بشكل جيد وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى

الحالة الأولى: فى الدقيقة 14 من كرة ثابتة لصالح الأهلى تصطدم الكرة بيد مدافع الاتحاد المنستيرى داخل منطقة جزاءه، اللقطة لم توضح فى الإعادة صحة المخالفة من عدمها نتيجة زاوية التصوير، الحكم يشير باستمرار اللعب لعدم وجود المخالفة

الحالة الثانية: فى الدقيقة 93 يسجل الأهلى هدفا صحيحا من كرة ثابتة لعبت من على معلول ليقوم محمد عبد المنعم بلعبها برأسه داخل المرمى، المساعد الأول امتياز نتيجة الفهم الجيد للقانون حيث أنه لم يشير على لاعب الأهلي حسام حسن الذى كان فى موقف تسلل ولم يتداخل مع حارس المرمى.

اللياقة البدنية: استغلال مثالى لعناصر اللياقة البدنية على مدار شوطى اللقاء ولكن يجب أن يطور أداءه فى قراءة وتوقع اللعب والسرعة القصوى عند اللزوم.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من محمد عبد المنعم من الأهلى ولكنه انذار غير صحيح كما أنذر محمد الصغراوى من فريق الاتحاد المنستيرى للتهور

الحكام المساعدون: تعاون مع الحكم بشكل جيد فى جميع المخالفات القريبة منهم والتسللات.