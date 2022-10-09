شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على فلامبو البوروندى بهدف عبد المجيد فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فلامبو البوروندى والزمالك بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر الزمالك واستحوذ على الكرة فى معظم مجريات الشوط، وفى الدقيقة 36 شن الزمالك أخطر هجمة على مرمى الفريق البوروندى، وتصدى مدافع الفريق لفرصة هدف محقق للفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 42 نجح حسام عبد المجديد مدافع الزمالك فى تسجيل هدف التقدم من ضربة رأس، ويحرز أول أهدافه الأفريقية مع أبناء ميت عقبة.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - أحمد مصطفى" زيزو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم : سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومصطفى الزناري وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.